Başkan Özdoğan, "Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız"
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Başkan Özdoğan, "Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız"

Başkan Özdoğan, 'Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma döneminde ilçe halkının hayatını kolaylaştırmak için görevlerinin başında olacaklarını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma döneminde ilçe halkının hayatını kolaylaştırmak için görevlerinin başında olacaklarını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tam kapanma döneminde hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri ve önlemleri aldıklarını hatırlatarak, 17 günlük süreçte sahada görevlerinin başında olduklarını belirtti. Bu zor günleri birlikte atlatacağız diyen Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

"17 günlük kapanma sürecinde yine Hacılar Belediyesi olarak tüm hizmet birimlerimiz ile halkımızın yanında olacağız. Özellikle sizden istirhamım bugüne kadar kurallara uyduğunuz gibi bu 17 günlük sürede de en ince detayına kadar kurallara uymanızı istirham ediyorum. Bu zor günleri birlikte aşacağız, bayrama birlikte ulaşacağız. Vefa destek grubumuz, Sosyal İşler Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olacak."

Bu süreci birlikte atlatacağız diyen Başkan Özdoğan, kurallara uyarak maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatma yaptı. Başkan Özdoğan tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, inşallah Ramazan bayramına sıkıntılı günlerden kurtulmuş olarak girmeyi Rabbim bize nasip etsin diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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