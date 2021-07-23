Başkan Özdoğan: "Basın demokrasinin gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özdoğan, "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir" dedi.

Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Bu manada görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse şehrimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar takdire şayandır" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı