Başkan Özdoğan: "Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor"
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Başkan Özdoğan: "Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor"

Başkan Özdoğan: 'Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkuruna 2 yeni araç daha ekledi.

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkuruna 2 yeni araç daha ekledi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "Araç filomuz genişledikçe hizmet kalitemiz de artıyor" dedi.

Vatandaşlara en etkin ve en kaliteli hizmeti sunmak için araç filosunun genişletildiğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, belediye önünde sergilenen araçların Hacılar'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Vatandaşlara daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Özdoğan, "Daha güzel ve temiz bir ilçe için çalışmalarımız sürüyor. Bu manada Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere iki adet çift kabin kamyoneti araç filomuza kazandırdık. Yeni araçlarımız hem personellerimizin taşınma işlerinde yardımcı olacak, hem de diğer hizmetlerin daha hızlı ve sağlıklı çalışmasını sağlayacak. Araçlarımızın ilçemize kazasız belasız hizmet etmesi için dua ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Açıklamaların ardından Başkan Özdoğan, yeni alınan araçları inceledi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: 'Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor'
Başkan Özdoğan: 'Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor'
Başkan Özdoğan: 'Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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