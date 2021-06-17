Başkan Özdoğan: "Amacımız ilçemizdeki konforu artırmak"
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Başkan Özdoğan: "Amacımız ilçemizdeki konforu artırmak"

Başkan Özdoğan: 'Amacımız ilçemizdeki konforu artırmak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun katılımıyla Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun katılımıyla Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Meclis Üyeleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, her ilçenin kendine has bir yapısı olduğunu belirterek, "Gücümüzün yettiği kadar ilçemizde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Belediyemiz hamdolsun çalışıyor. Başkanımız dolu dolu faaliyetler ile ilçemize değer katmaya devam ediyor." dedi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'da 2 yıllık yapılan faaliyetler ile ilgili bir sunum yaptı. Birçok projenin tamamlandığını bazı projelerin çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu; "Amacımız halkımıza hem konforlu yaşam sunmak hem de vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmak. Teşkilatımızın bu anlamda desteğini her zaman hissediyoruz. Özellikle gençlik kolları, Hanım kolları bizim bu tür toplantıların olmazsa olmazı. İlçemiz bir taraftan yaklaşık 100 Milyonluk devlet desteği, bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin 15 Milyonluk yatırımı sayesinde işlerimiz devam ediyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için gayret gösterme içerisindeyiz." diyen Özdoğan, "Projelerimizde herhangi bir aksama yok. Özellikle kentsel dönüşümde inşallah bir ay sonra anahtar teslimi yapacağız."

Başkan Özdoğan gerek devlet gerekse büyükşehir ve hayırsever katkılarıyla Hacılar İlçesi'ni daha güzel yaşam şartlarına kavuşturma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'da ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek seçim çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyledi. Başkan Çopuroğlu bundan sonra sahadaki etkinlik ve faaliyetleri artıracaklarını belirterek sonraki süreçte gençlik kolları ağırlıklı çalışmaların süreceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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