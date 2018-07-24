Başkan Özden'den Ulaşım Altyapısı Atağı

Ak Parti Doğankent İlçe Başkanı Rüşan Özden'in ısrarlı takipleri sonucunda daha önce genişletilme çalışmaları başlatılan yolda şimdi de betonlama çalışmalarına başlandı.

Kavraz Deresi içerisindeki vadi boyunca Doğankent ilçesinden başlayarak Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kazıkbeli yaylasına kadar uzanan Kavraz Yayla yolu üzerinde Giresun ve Gümüşhane illerinde bağlı birçok yayla bulunmaktadır.

Ak Parti İlçe Başkanı Rüşan Özden, daha önce Doğankent İlçesi Süttaşı Mahallesi Tezderesi mevkiine kadar karayolları ağına alınarak asfalt ve betonlama çalışmaları tamamlanan yolun kalan bölümlerinde de betonlama çalışmalarına etap etap başlandığını söyleyerek, 18 Temmuz Çarşamba günü Çilekliburun mevkiinde çalışmalarına tekrar başlanılan beton yolun Yaşmaklı-Ağaçbaşı Baraj gövdesine kadar ilk etapta betonlanacağı bilgisini verdi.

Başkan Özden, hedeflerinin Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan Yeşil Yol kapsamında, doğal yapısı ile ilan edilmemiş birer tabiat parkı sahası olan Kavraz Vadisi ve Harşit Varisi'nin de doğa turizmine kazandırılması için öncelikli ve elzem olan ulaşım altyapısı çalışmalarının tamamlanması için çaba sarf etiklerini söyledi.

Bu güzergahın bölge insanının yaylalara kolay ulaşımını sağlaması kadar, doğa turizmi için de eşsiz bir güzelliğe ve özelliğe sahip olduğuna dikkat çeken Özden, "Çalışmalar süresince yayla yolumuz araç trafiğine kapatılmıştır. Vermiş olduğumuz geçici rahatsızlık için tüm vatandaşlarımızın affına sığınır anlayışlarından dolayı şimdiden çok teşekkür ederiz. Nimete ulaşmak için külfete katlanmak gerek" diye konuştu.