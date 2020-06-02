Başkan Özdemiroğlu'ndan esnafa normalleşme uyarısı Yusufeli Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bülent Özdemiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra iş yerlerini yeniden açan esnafı ziyaret etti.

Yusufeli Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bülent Özdemiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra iş yerlerini yeniden açan esnafı ziyaret etti.

Özdemiroğlu, sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, kendilerine normalleşme sürecinde dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlattı.

Lokanta, kafe, çay ocağı, kıraathane gibi iş yerlerinin, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete başladığını belirten Özdemiroğlu, yaklaşık 2,5 ay sonra tekrar faaliyete başlayan iş yerleri sahiplerine bol ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA