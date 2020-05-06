Başkan Özdemir: "Vefa birimimiz bin 200 kişiye hizmet ulaştırdı"
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Başkan Özdemir: "Vefa birimimiz bin 200 kişiye hizmet ulaştırdı"

Başkan Özdemir:
06.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:27

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 200 kişiye hizmet ulaştırıldığını açıkladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 200 kişiye hizmet ulaştırıldığını açıkladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Vefa Sosyal Destek Birimi'ni ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin 7 gün 24 saat esası ile 188 personel ve 8 ekip ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Özdemir şu ana kadar bin 200 kişiye hizmet ulaştırıldığını duyurdu.

Havza'da korona virüsü çalışmaları hakkında bilgiler veren Özdemir, grubun 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulduğunu belirterek, " İlçemizde kurumlar arası koordinasyon üst seviyede olup, bugüne kadar 112 üzerinden gelen bin 200 talep karşılandı. 24 saate görevleri başında olan kamu kurumlarımız çalışanlarından oluşan ekiplerimiz değerli büyüklerimizin gıda, maaş ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktalar. Yine 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın ilaç ve sağlık problemleri, Havza Devlet Hastanesi evde sağlık hizmeti tarafından yürütülmekte. Vefa birimimiz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve mümkün mertebe hareketliliğinin az olması adına çok önemli bir faaliyet göstermekteler" dedi.

Kovid-19 ile mücadele Havza'daki bütün kurumların seferber olduğunu belirten Özdemir, "Havza Vefa Sosyal Destek Birimi'miz belediyemizde, Seyahat İzin Kurulu ise Havza Hükümet Konağı'nda çalışmalarına devam etmektedir. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 765 kişiye seyahat izin belgesi verilmiştir. Ayrıca bu süreçte dışarıya çıkışları izne bağlı 65 yaşı üstü 132 kişiye de Kaymakamlık makamı tarafından izin verildi. Mücadele kapsamında ek tedbirler almaya devam ediyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgın ile mücadelede fedakarca çalışan tüm herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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