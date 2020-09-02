Başkan Özdemir: "SASKİ ve DSİ'ye ilçemizin taleplerini ilettik"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Özdemir: "SASKİ ve DSİ'ye ilçemizin taleplerini ilettik"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "SASKİ ve DSİ ile görüşmeler yaptık. İlçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak kendilerine ilçemizin taleplerini ilettik" dedi.

Başkan Özdemir:
02.09.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:57

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "SASKİ ve DSİ ile görüşmeler yaptık. İlçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak kendilerine ilçemizin taleplerini ilettik" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bir süre önce atanan Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'yi, ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü görevine atanan Dr. Bahattin Yanık'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretlerde Havza'da yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde her iki kurumun ilçede yürüttüğü çalışmaların gündeme geldiğini ifade eden Başkan Özdemir, "İlimiz için önemli olan iki kurumumuzdan kısa süre önce gerçekleşen görev değişikliklerinden ötürü tebrik ziyaretleri gerçekleştirdik. SASKİ ve DSİ ile yaptığımız görüşmelerimizde ilçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak kendilerine taleplerimizi iletme imkanı bulduk. Bir kez daha Gökçe ve Yanık'a görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretlere AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Müjde Ar Demet Şener Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Metin Oktay Erkan Kamat Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kız Düğün Doğum Samsun
Şu an buradasınız: Başkan Özdemir: "SASKİ ve DSİ'ye ilçemizin taleplerini ilettik" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 15:04:18. #1.15#
title