Başkan Özdemir: "Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Özdemir: "Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "101 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir" dedi.

Başkan Özdemir:
24.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:27

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "101 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirten Özdemir, "Atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız. 101 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir. Bunun en büyük nişanelerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Eylül 1924 yılında ilçemizi ikinci ziyaretinde o veciz sözleri ve ilçemize hediye ve emanet ettiği Cumhurbaşkanlığı forsudur. Havza dün olduğu gibi bu günde ülkemizin birlik ve beraberliği için gereken her şeyi hazırdır. Bu sene pandemi nedeni ile bu onur günümüzde meydanlarda birlikte olamazsak da tüm Havzalıların bu gururu yüreklerinde coşku ile yaşadıklarını biliyorum. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarından geçen şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim" dedi.

Eski belediye başkanları da bu konuda mesajlar verdi. 1980 – 1984 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Avukat Emir Ali Demiralp Havza'nın Milli Mücadele için Atatürk'e güç verdiğini ifade ederek, "Atatürk 101 yıl önce geldi Havzaya. Yalnızdı, yorgundu, yılgındı, arayış içindeydi. Havza ve Havzalılar ona ilaç gibi geldi. Şifalı sularında sağlığına kavuştu, bedeni güçlendi. Havzalılarla buluştu, tanıştı, konuştu görüştü ve yalnız olmadığını anladı. Morali güçlendi. Kuracağı ordunun en az üç yıllık yiyeceğini Havzalıların sağlayacağını açıkça bildirildi. Birlik ve beraberliğimiz vurgulandı. Atamız bu birlik ve beraberlik ten aldığı güçle yoluna devam etti. ve sonunda bu birlik ve beraberlik bizi zafere ulaştırdı. Birlik ve beraberlik içinde bu günlere geldik 101.yıla ulaştık" diye konuştu.

1989 – 1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Mimar Salim Özen dönemi şartlarında Atatürk'ün zor anlarında Havza'ya geldiğini ifade ederek, "Atatürk Havza'ya geldiğine Havza eşrafı Atatürk'e sahip çıkıyor. Milli Mücadelenin ilk temeli, ilk teşkilatı burada atılıyor. Amasya, Sivas ve Erzurum kongrelerinin hazırlıkları Havza'da yapıldı. Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. Yılını her zamanki heyecan ile kutluyoruz. Havzamızın konumunu meclisimizden parlamenterlerimizden, istikbalin ve istiklalin kurulduğu yerin anlaşılması için oto-urum yapılarak tarihi unvanın verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

1994 – 1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Eğitimci Celal Er, "Havzanın ve Havzalıların gurur günü olan 25 Mayıs'ın yani Atatürk ve Silah Arkadaşlarının ilçemize teşriflerinin 101. Seneyi devriyesini kutlamanın onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmesi ile başlayan ve 25 Mayıs 1919 Havza'ya gelmesi ile şekil bulan Milli Mücadelenin ilkleri yaşandı. Bu gurur Havzalılarındır" ifadelerini kullandı.

1999 – 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Tuncer Keskin de 1914 yılında Dünya Savaşı neden ile tüm Anadolu'da olduğu gibi Havza'da da sosyal hayatın bitme noktasına geldiğini ve fakirliğin başladığını ifade ederek, "Havzalılar bu zor şartlar altına Atatürk'ü bağrına basmış ve ev sahipliği yapmıştır. Devletimizin temeli Havzamızda atılmış, ilk adım, ilk heyet, ilk Milli müdafaa i hukuk cemiyeti Havza'da kurulmuş, Atatürk'ün çok önem verdiği silahlı birlikler Havza'da kurulmuştur. İlk marş Havza yollarında söylenmiştir" diye konuştu.

2004 – 2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Avukat Murat İkiz ise Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını, 4-5 gün burada kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya gelip 18 gün geçirdiğini belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve cumhuriyetin temelleri Havza'da atıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün burada 18 gün kalmasının nedenleri, Havza'nın o yıllarda güvenli bölge olması ve Havzalıların sahip çıkmasıdır. Ayrıca o yıllarda böbreklerinden rahatsız olan Atatürk, 18 gün boyunca Havza kaplıcalarında tedavi olmuştur. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanında Havza'nın önemli yere sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. Yıl dönümü ve Atatürk'ü anma günün Havzalılara, Samsunlulara ve hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Özdemir bugün dolayısıyla mesaj yayınlayan eski belediye başkanlarına teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Haber
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Haber
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Temel Karamollaoğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Gülçin Ergül Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Başkan Özdemir: "Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 19:27:44. #1.15#
title