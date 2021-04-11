Başkan Özdemir ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, bu ayda yardımlaşma ve dayanışmanın doruğa çıktığını belirtti.

Ramazan ayının barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunan Özdemir, "Bu özel ay sahur ve iftarıyla yuvalarımızda huzur ve berekettir. Ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine sevgi, kardeşlik, hoşgörü getirmesini, birliğimiz, beraberliğimiz ve milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını dilerim. Ramazanın tüm İslam alemine, hemşerilerime hayır ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav