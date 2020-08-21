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Başkan Özdemir: "Kılavuz Ormanı için projelerimiz hazır"

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Kılavuz Ormanı'nı halkımızın daha güzel bir şekilde faydalanacağı bir dinlenme ve mesire alına çevirmek için projelerimiz hazır" dedi.

Başkan Özdemir:
21.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:11

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Kılavuz Ormanı'nı halkımızın daha güzel bir şekilde faydalanacağı bir dinlenme ve mesire alına çevirmek için projelerimiz hazır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza'da hayata geçirilecek olan projeleri yerinde inceledi.

İlk olarak Hacı Osman Deresi'nde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde gören Karaaslan ve Özdemir, daha sonra ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ardından Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldiler. Havza Belediyesi tarafından mesire alanı olarak projelendirilen Kılavuz Ormanı'nda yapılan inceleme ile program son buldu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Ak Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan proje hakkında Karaaslan'a bilgi verdi.

Sebahattin Özdemir Kılavuz Ormanı'nı Havza için önemli olduğunu ve hayata geçecek proje ile buranın muhafaza altına alınacağını belirterek, "Burası ilçe merkezinde olması nedeni ile halkımızın sıklıkla kullandığı bir alan. Burayı halkımıza daha güzel bir şekilde faydalanacağı bir dinlenme ve mesire alına çevirmek için projelerimiz hazır" dedi.

Çiğdem Karaaslan, "Havza'nın şehir merkezini ilgilendiren çok önemli bir takım meseleleri yerinde gördük. Yol haritamızı belirledik. Bundan sonra hızla hayata geçireceğiz projeleri Havza'nın merkezinde takip ettik. Bir yandan halkımız ile bir araya geldik, esnaf ziyareti yaptık. Uzun zamandır bir araya gelemediğimiz, pandemi dönemi nedeni ile ara verdiğimiz saha ziyaretlerimiz artık maske, mesafe ve temizlik önlemleri ile devam ettiriyoruz. Bu dönemde maskeler nedeni ile sadece göz göze de olsa en azından halkımız ile bir arada olmak çok güzeldi" diye konuştu.

Karaaslan'ın ardından Başkan Özdemir ve Kadir Kayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek müjdeyi Konak Dinlenme Tesisleri'nde televizyondan vatandaşlar ile birlikte takip etti. Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunması açıklamasının ardından hayır temennisinde açıklamada bulundular.

Sebahattin Özdemir, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızla yürüdüğümüz güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda bugün büyük bir adıma şahitlik ettik. Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek harcayan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kadir Kayan ise bulunan doğalgaz ile Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı ulaşacağını belirterek, "Hedef 2023. Bu hedef ulaşmak için elimiz daha güçlü. Dışa bağımlılığı olmayan bir Türkiye'nin oyun kurucu pozisyonu daha da güçlenir. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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