Başkan Özdemir İtfaiye Haftasını Kutladı

NİĞDE (Habermetre) - Başkan Özdemir İtfaiye Haftasını KutladıHer yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye haftası nedeniyle, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özdemir mesajında; "İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 307. yılı ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla canı pahasına hayat kurtaran kahraman itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyorum. 24 saat esasıyla görev yapan ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten İtfaiye çalışanlarımız büyük ve önemli bir vazifeyi ifa etmektedirler. İtfaiyecilerimiz başta yangın olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afette her zaman vatandaşlarımızın yanında her zaman halkımızın hizmetindedirler. Son zamanlarda ülke olarak yaşadığımız yangın ve sel felaketlerinde kahraman itfaiyecilerimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Niğde Belediyesi olarak, itfaiye müdürlüğümüzü gerekli tüm teçhizatla donatarak günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanan bir müdürlük haline getirdik. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatımızı güçlendirecek ve hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan personelimiz başta olmak üzere bütün İtfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

