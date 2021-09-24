Başkan Özdemir İtfaiye Haftasını Kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özdemir İtfaiye Haftasını Kutladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Özdemir İtfaiye Haftasını Kutladı

Başkan Özdemir İtfaiye Haftasını KutladıHer yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye haftası nedeniyle, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bir kutlama mesajı yayımladı.

NİĞDE (Habermetre) - Başkan Özdemir İtfaiye Haftasını KutladıHer yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye haftası nedeniyle, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özdemir mesajında; "İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 307. yılı ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla canı pahasına hayat kurtaran kahraman itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyorum. 24 saat esasıyla görev yapan ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten İtfaiye çalışanlarımız büyük ve önemli bir vazifeyi ifa etmektedirler. İtfaiyecilerimiz başta yangın olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afette her zaman vatandaşlarımızın yanında her zaman halkımızın hizmetindedirler. Son zamanlarda ülke olarak yaşadığımız yangın ve sel felaketlerinde kahraman itfaiyecilerimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Niğde Belediyesi olarak, itfaiye müdürlüğümüzü gerekli tüm teçhizatla donatarak günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanan bir müdürlük haline getirdik. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatımızı güçlendirecek ve hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan personelimiz başta olmak üzere bütün İtfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Tanem Sivar
Spor Muslera Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Emre Kılınç Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Özdemir İtfaiye Haftasını Kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:23:19. #1.12#