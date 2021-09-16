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Başkan Özdemir; Her Zaman Esnafımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

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Başkan Özdemir; Her Zaman Esnafımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Başkan Özdemir; Her Zaman Esnafımızın Yanında Olmaya Devam EdeceğizNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Murat Zeren Eğitim ve Hizmet salonunda gerçekleştirilen ahilik haftası programına katıldı.

Başkan Özdemir; Her Zaman Esnafımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Murat Zeren Eğitim ve Hizmet salonunda gerçekleştirilen ahilik haftası programına katıldı. Kendisinin de bir esnaf olduğunu ifade eden Başkan Özdemir konuşmasında; "Bütün esnaflarımızın Ahilik haftası kutlu olsun. Bende bir esnaf çocuğuyum ve dededen gelen esnaflığımız halen devam ediyor. Ahilik geleneğinin kökleri 13. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bilindiği üzere Ahilik kardeşlik anlamına geliyor. Şu an bir kardeşler birliğindeyiz. İnşallah bu kardeşliğimiz güçlenerek devam edecektir. Yaşadığımız son bir buçuk yıl içinde ahiliğin önemi daha iyi anlaşıldı. Pandemi sürecinde birçok esnafımız zor günler geçirdi. Biz bu zorlu süreçte her zaman esnafımızın yanında olduk. Başvuran her esnafımızın su parası başta olmak üzere yanında olmaya çalıştık. Bu süreçte belediyemizin katkıları 4 milyon lirayı buldu. Elimizden geldiği kadar esnafımızın yanında olduk. Kale dönüşüm projesi ve sanayi projesi ile ilimizde köklü değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Biz bu süreçte her zaman masanın esnaftan yana olan kısmında olmaya devam edeceğiz. Esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bugün buradan ahilik kültürünü yaşatmaya çalışan esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu birliktelikten güç doğuyor bu birliktelikten bereket doğuyor. Bugüne kadar emeği geçen bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. 14. Ahiler haftası programı Yılın Ahisine kaftan giydirme, plaket töreni ve yılın kalfası ile çırağına plaket töreni son buldu.

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