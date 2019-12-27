Başkan Özdemir: "Havza OSB'de ilk ürün sevkıyatı 2020'de yapılacak"

27.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:17

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza OSB'de ilk ürün sevkıyatı inşallah 2020 yılında yapılacak ve istihdam sorunun çözümü için önemli bir adım atılmış olacak" dedi.



Havza Belediyesi tarafından, 2020 yılı takvimler dağıtımına başlandı. Havza'ya özel hazırlanan takvimler ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara dağıtıldı. Yeni yıl nedeni ile bir mesaj yayınlayan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 2020 yılının Havza için önemli bir yıl olacağını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.



Güzel bir 2019 yılını geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Özdemir, "2019 yılı sonu itibari ile Havza Belediyesi olarak kırsal mahalleler olmak üzere toplumun tüm kesimine hizmet vermek için çalıştık. 2020 yılı inşallah Havzamız için çok güzel geçecek. Havza OSB'de ilk ürün sevkıyatı inşallah 2020 yılında yapılacak ve istihdam sorunun çözümü için önemli bir adım atılmış olacak. Yine Havza Belediyesi olarak 81'i kırsal olmak üzere 98 mahallemize hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. 2020 yılının ilçemiz, Samsunumuza, ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini Cenabı Mevla'mdan dilerim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA