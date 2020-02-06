Başkan Özdemir: "Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz"

06.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:30

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havzalıların yaşam standartlarını yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki bazı kırsal mahalleleri ziyaret etti. Bu kapsamda Paşapınar, Karga, Kemaliye, Gelincik ve Eymir Mahallelerini ziyaret eden Başkan Özdemir, burada mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir 2020 yılı çalışma programının hazır olduğunu belirterek, "Gerek Samsun Büyükşehir Belediyesi gerek ise Havza Belediyesi olarak 2020 yılı için çalışma planlarımızı hazırladık. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yıl Havzamızda önemli hizmetleri halkımız ile buluşturacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA