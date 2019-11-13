Başkan Özdemir Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret etti

13.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:12

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Özdemir, merkezde devam eden el sanatları kursunda incelemelerde bulundu.

Kursiyerlerle sohbet eden Özdemir, Havza Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle engellilere yönelik kurs ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezin yetkilisi Ramazan Kaya, engellilerin sosyal hayata katılmaları ve hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar 25 kurs açtıklarını söyledi.

Özdemir ise engellilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Maddi ve manevi olarak engelli kardeşlerimizin yanındayız. Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ilçemizde yaşayan engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına kuruldu ve bu yöndeki çalışmaları artarak devam edecek." dedi.

Ziyaretin sonunda usta öğretici Hidayet Arıkan, yaptığı tezhip tabloyu Özdemir'e hediye etti.

Kaynak: AA