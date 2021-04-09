Başkan Özdemir, 'Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı
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Başkan Özdemir, 'Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Özdemir, 'Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

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Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Meclis ve encümen üyeleri seçimi için oy kullanan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Enerji Kentleri Birliği Başkanı olarak yeniden seçilen Osman Zolan'la görüşerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Genel kurul sonrası Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Rafet Ergin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ziyaret ettiler. Devam eden projeleri takip etmek amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan ile görüştüler.

Başkan Sebahattin Özdemir ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'yı da ziyaret ederek ilçelerde devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretler ile ilgili olarak bir açıklama yapan Sebahattin Özdemir, "Ankara'daki temaslarımız kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda devam eden projelerimizin takibini yapmak amacıyla Belediye Meclis Üyemiz Rafet Ergin ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan ı ziyaret ettik. Genel Müdür Yardımcımız Ertuğrul Çalışkan'a bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Daha sonra Terme Belediye Başkanımız Ali Kılıç ve Belediye Meclis Üyemiz Rafet Ergin ile birlikte TBMM'de Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcalı'yı da ziyaret ederek kendisi ile yaptığımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi. - SAMSUN

Başkan Özdemir, 'Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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