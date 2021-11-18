Başkan Özdemir'e Cumhurbaşkanından Ödül

NİĞDE (Habermetre) - Başkan Özdemir'e Cumhurbaşkanından ÖdülŞehre kazandırdığı sosyal, kültürel ve sportif yatırım ve etkinliklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Özdemir'i ödüllendirdi. Ankara Millet Bahçesinde 16-21 Kasım tarihleri arasında gençlere yönelik olarak düzenlenen Niğde Belediyesinin de stant alanında yerini almasıyla "Tam Bana Göre Festival" etkinliği başladı. Festivalin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerden oluşan yoğun kalabalığa hitapları ve akabinde, dereceye giren belediyelere ödüllerinin verilmesiyle başladı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif alanlardaki çalışmaları ve yatırımları dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanının elinden alan Başkan Özdemir; "Gençler geleceğimizdir, gözbebeğimizdir, gelecek onlarındır, bu ödülü onlar adına da almış bulunuyorum. Niğde Belediyesi olarak gençlerimizin isteklerini hep ön planda tuttuk bundan sonrada en önce onları düşünmeye devam edeceğiz, Niğde genç bir şehir gençliğe hitap eden onların isteklerine cevap veren bir şehir olacak" dedi.

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