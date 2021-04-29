Başkan Özdemir'den 'vefa'ya teşekkür
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Başkan Özdemir'den 'vefa'ya teşekkür

Başkan Özdemir'den 'vefa'ya teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Sosyal Vefa Gurubunda görev alan Havza Belediyesi personeline Havza Kaymakamlığı tarafından gönderilen teşekkür belgelerini dağıttı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Sosyal Vefa Gurubunda görev alan Havza Belediyesi personeline Havza Kaymakamlığı tarafından gönderilen teşekkür belgelerini dağıttı.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen program ile Havza Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan ve görev yapmış olduğu sürece 24 saat esasıyla görev çalışarak vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirerek görev yapan Havza Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli Havza Belediyesi personellerine teşekkür belgeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından verildi.

Başkan Özdemir, "Başta gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının temini olmak üzere muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza hizmet verildi. Korona virüs salgınının önlenmesi sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek gayesiyle gecelerini gündüzlerine katarak milletimiz için canla başla Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan belediye çalışanlarımıza vermiş oldukları emeklerinden ve özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Havza Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli Havza Belediyesi personelleri Muhammet Gür, Hüseyin Doğruer, Recep Akça, Bayram Açış ve Suat Şengül'e belgeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından verildi. - SAMSUN

Başkan Özdemir'den 'vefa'ya teşekkür
Başkan Özdemir'den 'vefa'ya teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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