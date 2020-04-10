Başkan Özdemir'den polislere hediye Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak ve polis memurlarına hediye takdim etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak ve polis memurlarına hediye takdim etti.

Havza Belediye Başkanı Özdemir polislere yürütmüş oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Bundan önce olduğu gibi içinden geçmiş olduğumuz bu süreçte de görevinin başında halkımız için cansiperane çalışan polislerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Havza Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak, Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Görevli polis memurlarına hediyeleri görev yerlerinde Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından ulaştırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA