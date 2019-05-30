Başkan Özdemir'den mitinge davet

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ilk miting programına tüm vatandaşları davet etti.

Özdemir, yaptığı açıklamada, ilçe halkının Milli Mücadele aşkı gösteren en büyük olaylardan birinin düzenlenen ilk miting olduğunu söyledi.

Atatürk Havza'ya geldikten sonra ilk cuma günü emirleri doğrultusunda Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nde cuma namazının ardından mevlit okutulduğunu ve İzmir'in işgalini protesto amacıyla vatandaşlara kuru üzüm dağıtıldığını söyledi.

Milli Mücadele'nin ilk mitingi olması ve halkın bilinçlenmesi adına bu mitingin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Atatürk ile silah arkadaşlarının ilçemize teşriflerinin ve Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan İzmir İşgalini Protesto Mitingi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz mitingimize tüm halkımız davetlidir." dedi.

Kaynak: AA