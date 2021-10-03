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Başkan Özdemir'den Hayati Çağrı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Özdemir'den Hayati Çağrı

Başkan Özdemir'den Hayati ÇağrıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir vatandaşlara suyun israf edilmemesi çağrısında bulundu.

NİĞDE (Habermetre) - Başkan Özdemir'den Hayati Çağrı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir vatandaşlara suyun israf edilmemesi çağrısında bulundu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bu yıl yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerine dikkati çekerek vatandaşları israf konusunda uyardı. Niğde ve çevresindeki baraj göllerinin kuraklıktan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu: "Ne yazık ki kurak bir mevsim geçiyoruz. Maalesef yer altı su kaynaklarında ve barajlarda ciddi anlamda su çekilmeleri var. Bildiğiniz üzere su sadece insanlar için değil, yaşayan bütün canlılar için en önemli yaşam kaynaklarından biridir. Bundan dolayı suyu israf etmeden duyarlı kullanalım. Tüm hemşehrilerimizden bu konuda daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Gelin geleceğimize birlikte sahip çıkalım, sularımızı israf etmeyelim. "dedi.

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