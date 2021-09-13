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Başkan Özdemir'den fuara davet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Özdemir'den fuara davet

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 15-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve Havza'nın onur konuğu olduğu 'Samsun Tarım Fuarı'na vatandaşları davet etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 15-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve Havza'nın onur konuğu olduğu ' Samsun Tarım Fuarı'na vatandaşları davet etti.

Başkan Sebahattin Özdemir yaptığı açıklama ile 15 Eylül tarihinde kapılarını ziyaretçilere açacak olan ve Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı'na vatandaşları ve tüm Havzalıları davet ederek, "Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan ve bu yıl ilçemizin onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı'na tüm halkımızı davet ediyoruz. Hem ilçemizin hem de ilçemiz tarımının önce çıkacağı fuar tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvansal üretim, su ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin topluca tanıtıldığı bir platform olacaktır" dedi.

Başkan Özdemir fuarın Havza'nın tarımsal ve yöresel ürünlerinin tanıtılması için önemli olduğunu belirterek, "Tarım Fuarı, 15-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Farklı etkinliklerin düzenleneceği fuarda 17 Eylül Cuma günü ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından Havza'nın tarım potansiyeli ile ilgili bir panel düzenlenecek. Yine ilçemizin tanıtımı için hazırlattığımız kaplıca suyu kolonyamızda fuarda ziyaretçilerimize hediye edilecek. İlçemize ve bölge çiftçilerimize önemli katkılar sağlayacak 6. Samsun Tarım Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

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