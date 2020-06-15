Başkan Özdemir çalışmaları inceledi
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Başkan Özdemir çalışmaları inceledi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hastane yolu kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Özdemir çalışmaları inceledi
15.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:43

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hastane yolu kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında Başkan Özdemir'e bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş, 3 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki kaldırımların baskı beton tekniği kullanılarak imal edildiğini ifade ederek, "Halkımızın rahat ve güven içerisinde yürüyeceği bir kaldırım yapılmakta" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak bizler de Büyükşehir Belediyemize çalışmalarda ekipman desteğinde bulunmaktayız. Hastanenin hizmet girmesi ile birlikte burası hem araçlar hem de yayalar tarafından yoğun olarak kullanılmakta. Ayrıca yol yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın da sıklıkla kullandığı bir güzergah haline geldi. Yapılan kaldırım çalışması ile hem hastanemize yaya olarak gitmek isteyen hem de yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımız için güvenli bir güzergah olacak. Samsun Büyükşehir Belediyemize ilçemize vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise yapılan her hizmet vatandaşların güvenliği ve rahatlığı için olduğuna dikkat ederek, "İlçe başkanlığı olarak halkımızdan gelen talepler doğrultusunda bizlerde ilgili kurumlara iletmek ve halkımızın taleplerini karşılamak için çalışmaktayız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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