Başkan Özdemir: "Çabamız şampiyonlar yetiştirmek için"
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Başkan Özdemir: "Çabamız şampiyonlar yetiştirmek için"

Başkan Özdemir: 'Çabamız şampiyonlar yetiştirmek için'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli takım çalışmalarını Havza'da sürdüren 16 yaşındaki Hiranur Sağlam, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Milli takım çalışmalarını Havza'da sürdüren 16 yaşındaki Hiranur Sağlam, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Başkan Özdemir, "Çabamız şampiyonlar yetiştirmek için" dedi.

Güreşte Türkiye'de farklı derece ve başarıları bulunan, son olarak 18-20 Nisan tarihleri arasında Çorlu'da gerçekleşen Büyük Yıldız Kadınlar Güreş Avrupa ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Kampına davet edilen ve İstanbul'da yaşayan Havzalı 16 yaşındaki Hiranur Yüksel ve dayısı Servet Uysal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'un da katıldığı ziyarette başarılı kadın güreşçi Hiranur Sağlam, çalışmaları hakkında Başkan Özdemir'e bilgiler verdi.

Genç Güreşçi Sağlam, son olarak Büyük Yıldız Kadınlar Güreş Avrupa ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Kampına davet edildiğini fakat yaşadığı bir sakatlık nedeni ile kamptan ayrıldığını ifade ederek, "Hedefim tekrar milli takım kadrosuna girmek. Önceliğim düzenlenecek olan dünya şampiyonası aday kadrosuna girmek. Bunun için çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Pandemi koşulları nedeni ile çalışmalarıma Havza'da devam etme kararı aldım" dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, genç güreşçinin çalışmalarında kendisine her türlü katıda bulunacaklarını belirterek, "Kızımızın hedeflerini ulaşması için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak tüm imkanlar ile yanındayız" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise her zaman spora ve sporcuya destek olduklarını vurgulayarak, "Bölgemiz ve ilçemizde güreş sevilen bir spor. Ayrıca ilçemizden ve bölgemizden bir çok şampiyon güreşçi yetişti. Birçok şampiyon çıkaran Havzamızdan daha fazla şampiyon çıkarmak için sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çabamız şampiyonlar yetiştirmek için. Genç kardeşimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Özdemir: 'Çabamız şampiyonlar yetiştirmek için'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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