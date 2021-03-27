Başkan Özdemir: "Berat, af ve arınma anlamına gelmektedir"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında Niğdelilerin ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında Niğdelilerin ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir yayınladığı mesajında; "Berat, af ve arınma anlamına gelmektedir. Berat Kandili de affedilme, af dileme için mübarek bir gecedir. Cenab-ı Hakk'a yönelip affına sığınmak, yanlış tutum, davranış ve sözlerimiz için tövbe etmek için bizlere sunulan bir fırsattır. Bu mübarek gecede, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için Allah'ın rahmet ve mağfiretine sığınmalıyız. Berat Kandili kalbimizin en derin yerinden Rahman'a doğru bir yol açma vaktidir. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Allah'ın sonsuz affından ve merhametinden yararlanabileceğimiz bu gecede ibadetlerimizle, dualarımızla bu geceleri bir fırsat bilerek değerlendirmeye ve istifade etmeye çalışmalıyız. Zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde sağlığımız, birlik ve beraberliğimiz için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Niğdeli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin insanlık için sağlık, huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı