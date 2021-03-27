Başkan Özdemir: "Berat, af ve arınma anlamına gelmektedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Özdemir: "Berat, af ve arınma anlamına gelmektedir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Özdemir: 'Berat, af ve arınma anlamına gelmektedir'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında Niğdelilerin ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında Niğdelilerin ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir yayınladığı mesajında; "Berat, af ve arınma anlamına gelmektedir. Berat Kandili de affedilme, af dileme için mübarek bir gecedir. Cenab-ı Hakk'a yönelip affına sığınmak, yanlış tutum, davranış ve sözlerimiz için tövbe etmek için bizlere sunulan bir fırsattır. Bu mübarek gecede, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için Allah'ın rahmet ve mağfiretine sığınmalıyız. Berat Kandili kalbimizin en derin yerinden Rahman'a doğru bir yol açma vaktidir. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Allah'ın sonsuz affından ve merhametinden yararlanabileceğimiz bu gecede ibadetlerimizle, dualarımızla bu geceleri bir fırsat bilerek değerlendirmeye ve istifade etmeye çalışmalıyız. Zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde sağlığımız, birlik ve beraberliğimiz için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Niğdeli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin insanlık için sağlık, huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Semih Yalçın Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Özdemir: "Berat, af ve arınma anlamına gelmektedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:45:50. #1.15#
title