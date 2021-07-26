Başkan Özdemir Basın Bayramını Kutladı
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Başkan Özdemir Basın Bayramını Kutladı

Başkan Özdemir Basın Bayramını Kutladı
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Başkan Özdemir Basın Bayramını KutladıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özdemir Basın Bayramını KutladıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Özdemir yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Basın mensuplarımızın yaptıkları görev gerçekten çok değerli ve çok kıymetli bir görevdir. Basınımızın değerli temsilcileri özverili ve mesai kavramı gözetmeksizin yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler. Bugünün anlam ve önemine binaen hizmetlerimizi kamuoyuna aktarma noktasında her zaman yanımızda hissettiğimiz basın emekçilerimize teşekkür ediyor ve zor görevlerinde başarılar diliyorum. 24 Temmuz tarihi Türk basınında bir milattır. Bugün sansürün kaldırıldığı ve basınımızın üzerinden prangaların çıkarıldığı bir gündür. Doğru ve ilkeli görev anlayışı ile toplumu bilgilendiren, yöneticilerle halk arasında bir köprü vazifesi gören Basınımızın kıymetli temsilcilerinin Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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