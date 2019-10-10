Başkan Özdemir: "Allah tüm güvenlik güçlerimize kolaylık versin"

10.10.2019 16:17

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerine, "Ülkemiz, ülkemizin geleceği için önemli olan bu harekata katılan tüm güvenlik güçlerimize Rabb'im kolaylıklar versin" dedi.



Eski AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Özdemir, Barış Pınarı Harekatı'nın önemine değinerek, "Ülkemiz, ülkemizin geleceği için önemli olan bu harekata katılan tüm güvenlik güçlerimize Rabb'im kolaylıklar versin" diye konuştu.



Cemal Yılmaz Demir ise şunları söyledi:



"Dualarımız askerlerimiz ile birlikte. Bu sadece mülteci meselesi değil, ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren bir harekat. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Havza ve Havzalıların bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Sizlere her zaman kapımız açık." - SAMSUN

Kaynak: İHA