Başkan Özdemir Ahilik Haftası'nı Kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özdemir Ahilik Haftası'nı Kutladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Özdemir Ahilik Haftası'nı Kutladı

Başkan Özdemir Ahilik Haftası'nı KutladıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ahilik Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Özdemir Ahilik Haftası'nı KutladıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ahilik Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Özdemir mesajında; "Kutlu milletimizin asırlardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en canlı örneklerinden birisi de Ahilik Teşkilatı'dır. Ahilik teşkilatı bizlere bu toprakları vatan kılan en önemli milli organizasyonlarımızdan birisidir. Ahi Evran'dan, Şeyh Edebali'ye ahiler bulundukları her noktada milli kültürümüzün kurucusu ve yaşatıcısı olmuşlar ve milletimizin maneviyatını her zaman diri tutmuşlardır. Ahilik kültürü güzel ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel huyların bir araya gelmesinden oluşur. Ahiliğin kuralları günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Niğde'miz geçmişinden bu zamana kadar ahilik kültürünün en güzel yaşandığı illerinden başında gelmektedir. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-Veli'yi rahmet ve minnetle anıyor, bugünümüze ve geleceğimize yol gösteren Ahilik geleneğinin yaşatılması ve güler yüzlü meslek erbaplarının yetişmesi dileklerimle, esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Kültür Haftasını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Arda Turan Diego Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Özdemir Ahilik Haftası'nı Kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:23:15. #1.11#