Başkan Özcan Zabıta Haftası'nı kutladı
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Başkan Özcan Zabıta Haftası'nı kutladı

Başkan Özcan Zabıta Haftası'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zabıta Teşkilatı'nın 195. Kuruluş Yıldönümü'nde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zabıta Teşkilatı'nın 195. Kuruluş Yıldönümü'nde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1- 7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personeli ile bir araya geldi. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri makamında ağırlayan Başkan Özcan disiplinli çalışmalarından dolayı personeline teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Nazilli'de kent düzeninin sağlanması ve nizami bir şehir inşa edilmesi adına zabıta ekiplerine büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen Özcan, "Vatandaşlarımızın şikayetlerinin en hızlı şekilde değerlendirilip çözüme ulaştırılması için hep birlikte çalışacağız. Sizler her zaman halkımızla iç içesiniz. Nazilli'mizin değişmesinde, güzelleşmesinde sizlere son derece önemli görevler düşüyor. Hepinizin bu bilinçle hareket ettiğini biliyor ve sizlere güveniyorum. İlçemizde gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Özcan Zabıta Haftası'nı kutladı
Başkan Özcan Zabıta Haftası'nı kutladı
Başkan Özcan Zabıta Haftası'nı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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