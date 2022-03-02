Başkan Özcan, yol çalışmalarını yerinde inceledi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ; Pınarbaşı Mahallesi 1 Sokak'ta tamamlanan yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 1 Sokak'ta yürütülen yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Baştan sona yenilenen yolda kalabalık bir grupla inleme yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi. Kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak yol yenileme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Başkan Özcan, gelen talepler ve saha ekiplerinin incelemeleri ile yatırımların devam edeceğini bildirdi.

Çalışmalar esnasında büyük bir sabır gösteren Pınarbaşı Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Özcan; "Nazillimiz büyük bir alana yayılan ve yatırım noktaları geniş bir ilçe. Bizler Nazilli Belediyesi olarak kentimizin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. İvedilik sırasına göre her mahallemizin eksiklerinin giderilmesi noktasına büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu anlamda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz ve sabırla hizmetlerin tamamlanmasını bekleyen tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Nazillimiz hak ettiği iyi ve güzel hizmetleri almaya devam edecek" diye konuştu. - AYDIN