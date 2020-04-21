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Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Başkan Özcan, yapılan çalışmaları değerlendirdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, başkanlık makamında gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup yapılan çalışmaları değerlendirdi.

21.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:57
Başkan Özcan, yapılan çalışmaları değerlendirdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, başkanlık makamında gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Pandemi süreci boyunca ilçede gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Başkan Özcan, geniş çaplı önlemlerle Nazilli'de koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Şubat ayından bu yana tüm birimlerle sahada çalıştıklarını belirten Özcan, "Kaymakamımızın önderlik ettiği çalışmalarımızla 166 bin 500 vatandaşımızın tamamına ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Nazilli Belediyesi'ne iletilen tüm taleplerin tek tek değerlendirildiğinin altına çizen Başkan Kürşat Engin Özcan, gündemle ilgili yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi; "25 Mart tarihi itibariyle uzmanlarla görüşerek, bilimsel veriler ışığında Perşembe Pazarı'nı kapatma kararı aldık. Vatandaşlarımız sağ olsun bize destek verdi. Akabinde genelgeler çıktı, değişimler oldu. Dışarıdan kimsenin gelmemesi kaydıyla 2 hafta pazarımız açıldı. Daha sonra başka girişimler neticesinde geçtiğimiz hafta pazarımıza dışarıdan esnafların gelmesine olanak tanındı. Şunu çok açık yüreklilikle söylüyorum, ben pazarcılık yaptım. Pazarcıların ne zorluklarla para kazandığını çok iyi bilirim. Ancak hayat hakkı her şeyden önce geliyor. Bu nedenle alınan kararlarda biz çekincemizi koyduk. Kazanç bir tarafa, hayat hakkını en üstte tutmak zorundayız."

Devlet büyüklerine çağrı

"Salı Pazarı ile ilgili olarak yaklaşık 2 hafta önce devlet büyüklerimize çağrıda bulunduk" diyen Başkan Özcan; "Salı Pazarımız yaklaşık 25 bin kişiye hitap eden geniş bir alan. Herhangi bir tehlike anında ambulansın girmesine engel olan bir bölge. Söz konusu bölgede pazar yeri olabilecek tek alan DSİ'nin lağvedilmiş arazisi. Biz 15 Nisan itibariyle yazımızı hazırladık ve ilgili makama gönderdik. Bu hususta milletvekillerimizden, il ve ilçe başkanlarımızdan tüm devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Eğer belediyemize süresiz ve bedelsiz olarak tahsis edilirse hem vatandaşlarımız için sosyal bir alan hem de deprem ve yangın anlarında kullanabileceğimiz bir yer sağlanmış olacak" dedi.

Maske dağıtımına başlandı

Başkan Özcan, "Dün itibariyle eczanelerimizde devletimizin gönderdiği maskeler dağıtılmaya başlandı. Nazillimizde kişi başı 5 adet 8 bin kişiye maske gönderilmiştir. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kuralına uyarak eczanelere müracaat ettiklerinde bu maskelere ulaşabilirler" diye konuştu.

Korona Virüs ile mücadelede ortak akıl vurgusu

Nazilli Belediye başkanı Kürşat Engin Özcan, "Biz hiç kimseye karşı değiliz. Acarlar Mahallesi'nden çok sevdiğim dostlarım var. İncirliova Belediye Başkanı çalışkan, çok sevdiğim değerli bir abim. İçinde bulundukları durumu çok iyi anlıyorum. Bu zorlu süreci hep birlikte ortak akılla atlatmamız gerekiyor. Bilimin söylediklerine riayet etmemiz gerekiyor. Bulaşım yoğunluğunun olduğu alanlarda Nazilli'ye ziyaretlerini ertelemelerini vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Biz üzerimize düşen her şeyi bütün arkadaşlarımızla yapmış olmanın müsterihliğini yaşıyoruz. Umarım Türkiye genelinde vaka sayısı azalır ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Nazillimizde can kaybı yaşamadık ancak her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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