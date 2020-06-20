Başkan Özcan, sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti
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Başkan Özcan, sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti

Başkan Özcan, sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Zafer Ortaokulu'nda merkezi sınava girecek olan ve sınava geç kalan 2 öğrenciye makam aracını tahsis etti.

20.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:31

Başkan Özcan, sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti

AYDIN - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Zafer Ortaokulu'nda merkezi sınava girecek olan ve sınava geç kalan 2 öğrenciye makam aracını tahsis etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, makam aracı ile Evranlı Mezarlığı mevkiinden geçmekte olduğu esnada koşarak sınava yetişmeye çalışan 2 kız öğrenciye makam aracını tahsis etti. Öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Zafer Ortaokulu'nda merkezi sınava gireceklerini, kimliklerini unuttukları ve eve geri döndükleri için geç kaldıklarını öğrenen Başkan Özcan, beraberindeki kişilerle birlikte araçtan inerek makam aracı ile öğrencileri sınava yetiştirdi.

Saat 09.20 sularında öğrencilerle karşılaştığını belirten Başkan Özcan, "Belediyemizce İstiklal Mahallemizde gerçekleştirilen yol çalışmalarını incelemek üzere Evranlı Mezarlığı'nın bulunduğu alandan geçerken ışıklarda kızlarımızla karşılaştım. Yüzlerindeki telaştan sınava geç kaldıklarını anladım. Bu nedenle makam aracını öğrencilerimize tahsis ettik. Sınavlarına yetiştiler ve ben onlardan daha çok mutlu oldum. Onların geleceği adına attığımız en küçük bir adım bile yaşamlarını derinden etkileyecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti

Kaynak: İHA

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