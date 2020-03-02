Başkan Özcan sabah mesaisine Sümer'de başladı

02.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:31

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Temizlik, Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sümer Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.



82 mahallenin tamamında belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek için yoğun mesai harcayan Nazilli Belediyesi, Sümer Rekreasyon Alanı'nda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı.



Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Sabah mesaimize Temizlik, Park Bahçe ve Fen İşleri ekiplerimizle birlikte Sümer Mahallemizde başladık. Özellikle hafta sonu insan yoğunluğunun fazla olduğu Sümer Rekreasyon Alanımızda temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarla tadilat yapıyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ailelerimizin çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri temiz, bakımlı ve güvenli bir alan oluşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.



Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla Sümer Rekreasyon Alanı'nda geniş çaplı bir etkinlik planladıklarını söyleyen Başkan Özcan; "Nazilli'mize yakışır, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan güzel bir program hazırlıyoruz. Detaylarını yakın zamanda halkımızla paylaşacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA