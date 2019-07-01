Başkan Özcan; "Naz-Koop ile Nazilli'miz çağ atlayacak"

Seferihisar'da düzenlenen 4. Lavanta Hasat Festivali'ne katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Naz-Koop Projemiz ile Nazilli'miz çağ atlayacak" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Seferihisar'da düzenlenen 4. Lavanta Hasat Festivali'ne katıldı.

Başkan Özcan; "Naz-Koop projemizin sacayaklarını oluşturmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'in davetlisi olarak geldiğimiz 4. Lavanta Hasat Festivali'ndeyiz. Misafirperverliklerinden dolayı başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Naz-Koop projesinin büyük önem taşıdığını her fırsatta dile getiren Özcan; "Seçim döneminde kadınlarımıza bir söz vermiştik. Naz-Koop Projemizin hayata geçmesiyle Nazilli'miz altın çağını yaşayacak. İstihdamın artırılması, işsizlik sorununun önüne geçilmesi ve ekonomik dengenin sağlanması açısından bu proje büyük önem taşıyor. Önceliğimiz ilçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak ve bunun için gerekli adımları atmak. Allah'ı n izniyle Naz-Koop'u en kısa sürede hayata geçireceğiz. İnancımız tam. Nazillimizin geleceği için elimizden geleni yapmaya hazırız" sözlerini kaydetti.

4. Lavanta Hasat Festivali'nde yer almaktan büyük keyif aldığını söyleyen Başkan Özcan, "Çok kıymetli başkanlarımıza davetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Stantları tek tek ziyaret edip vatandaşlarımızla sohbet etme imkanımız oldu. Herkesin katılması gereken rengarenk bir festival" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA