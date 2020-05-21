Başkan Özcan, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile telekonferans yoluyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile telekonferans yoluyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telekonferans yoluyla düzenlenen gündeme ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

18 İYİ Partili belediye başkanın katıldığı toplantıda ilk söz alan Başkan Özcan oldu.

Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili İYİ Parti liderine bilgi veren Özcan, "Yeni tip korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana gerekli önlemleri alarak çalışmalarımızı başlattık. Tüm cadde ve sokaklarımız ile kamuya açık alanların dezenfekte edilmesi, virüsün yayılımı noktasında büyük risk taşıyan pazar alanlarında gerekli tedbirlerin alınarak halk sağlığının korunması, bu süreçte hem sosyal hem de ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak desteklenmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılması ve tüm bunları yaparken rutin belediyecilik hizmetlerimizin aksamaması için ekip arkadaşlarımızla başarılı bir çalışma yürüttük" dedi.

Alınan tedbirler doğrultusunda ilçe genelinde Nazilli kaynaklı korona virüs vakasına rastlanmadığını belirten Başkan Özcan, "Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu'na hizmet eden Nazilli Belediyesi 444 1 391 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla bugüne kadar 50 bine yakın vatandaşımızın gıda, market ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak halkımızın 7 gün 24 saat yanında olduk" sözlerini kaydetti.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, desteklerinden dolayı İYİ Parti Lideri'ne teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA