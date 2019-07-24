Başkan Özcan gazetecileri unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle ilçede görev yapan basın mensuplarını Tazen Kahvaltı Salonu'nda ağırladı.

Bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, "Bugün sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü. Ancak hala basına sansür uygulamaları devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bugünü daha istekli daha özgürce kutlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Yerel gazetelerin ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken Başkan Özcan, "Basın kuruluşlarına Nazilli Belediyesi olarak 2018 yılından kalan 285 bin liralık borçları 60 bin civarına indirdik. Tüm gazetelere adil davranmaya çalışıyoruz. Ekonominin durumu da malum, dikkatli ve hesaplı olmak durumundayız. Göreve geldiğimizde belediyenin 102 milyona yakın borcu vardı. Biz bu borcun üç ay içinde hiç yeni borç yapmadan 8 milyon 630 bin liralık kısmını ödedik" dedi.

Tüm gazetecilerin Basın Bayramını kutlayan Başkan Özcan, "Her zaman biz konuştuk, sizler yazdınız. Bugün sizleri dinlemek istiyoruz. Sizin sorunlarınızı dinlemeye her zaman hazırız. Zor bir sürece başladık. Ancak biz üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" sözlerini kaydetti.

Program sonunda gazetecilerle öz çekim yapan Başkan Özcan, basın mensuplarına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu ajanda ve kalem hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA