Başkan Özcan, en başarılı belediye başkanları arasındaki yerini korudu

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan en başarılı 20 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı araştırmasında yüzde 57,9 ile zirvedeki yerini korudu.

2020 ve 2021 yılında yapılan araştırma ve anket çalışmalarında aldığı başarılarla adından söz ettiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2022'de en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı.

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından 23 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında 20 Büyükşehir ve bunlara bağlı yerleşim yerlerinde SMS online mülakat yöntemi ile yapılan ankette 225 bin veri işlendi.

Söz konusu çalışmada yüzde 57,9 ile 8'inci sırada yer alan Başkan Özcan; "Bizlere teveccüh gösteren, son 3 yılda yaptığımız çalışmaları takdir eden, sevgisini ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz kıymetli hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadan, siyaset değil hizmet üretmek için çalıştık. Allah'ın izni ve hemşehrilerimizin desteğiyle Nazillimize iyi ve güzel hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel