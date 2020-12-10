Başkan Özcan, en başarılı belediye başkanları arasına girdi
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Başkan Özcan, en başarılı belediye başkanları arasına girdi

10.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:50
Başkan Özcan, en başarılı belediye başkanları arasına girdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, özel bir araştırma şirketi tarafından hazırlanan 2020 Yılının En'leri listesinde en başarılı 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı arasında yüzde 68,1 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, özel bir araştırma şirketi tarafından hazırlanan 2020 Yılının En'leri listesinde en başarılı 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı arasında yüzde 68,1 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.

Pek çok araştırma şirketinin Türkiye genelinde yaptığı anketlerde en başarılı belediye başkanları arasında yer alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, son olarak özel bir araştırma şirketi tarafından '2020 Yılının En'leri' listesinde 3. sırada yer aldı.

Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi ile 27 Kasım-7 Aralık 2020 tarihleri arasında 30 büyükşehirde 16 bin 140 kişi ile yapılan anket sonucuna göre yüzde 68,1 oy oranı ile büyük bir başarı elde eden Başkan Özcan, 2020 yılında yapılan tüm anketlerde zirveyi korudu.

Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecine rağmen Nazilli'de yapılan hizmetlerin halk tarafından takdirle karşılandığını ifade eden Başkan Özcan, "Öncelikle yapılan tüm anketlerde bizi zirveye taşıyan hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyük bir teveccüh göstererek bizleri bu kentin belediye başkanı seçen ve akabinde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde desteğini yanımızda hissettiğimiz kıymetli Nazilli halkı ile şehrimizin hem sosyal hem de ekonomik anlamda kalkınması ve hak ettiği hizmetleri alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız bu sonuçlar yürüdüğümüz yolda bizlere sonsuz bir güç vermektedir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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