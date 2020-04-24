Başkan Özcan; "El ele olamasak da gönül gönüleyiz" Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Nazilli'de mahalleleri tek tek dolaşarak çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Nazilli'de mahalleleri tek tek dolaşarak çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

Ardından ilçe protokolü ile oluşturulan korteje katılan Başkan Özcan, marşlara eşlik ederek 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı.

Ulusal egemenliğin 100. yılında kutlamalar için aylar öncesinden hazırlık yaptıklarını hatırlatan Başkan Özcan, "Bu yıl her zamankinden daha coşkulu, daha kalabalık ve günlerce sürecek bir program planlanmıştık. Maalesef pandemi dolayısıyla iptal etmek zorunda kaldık. Ancak korona virüsü bu coşkuyu vatandaşlarımızla birlikte yaşamamıza engel değil. El ele olamasak da gönül gönüleyiz. Tüm cadde ve sokaklarımız Türk bayraklarıyla süslü. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz balkonlarda. Her şeye rağmen bağımsızlık ve egemenlik coşkusunu yaşayan ve yaşatan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile sosyal mesafe kuralına uyarak çocuklara bayrak dağıtan Özcan; "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte birbirimizden ayrı olsak da, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görüyor, yüreklerindeki coşkuyu hissediyor ve 100 yıllık bağımsızlık ve şerefin heyecanını onlarla paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir kez daha kutlu olsun"sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA