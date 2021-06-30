Başkan Özcan, "Direnen Filistin" sergisine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Özcan, "Direnen Filistin" sergisine katıldı

Başkan Özcan, 'Direnen Filistin' sergisine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Meydanı'nda düzenlenen 'Direnen Filistin' fotoğraf sergisine katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Meydanı'nda düzenlenen 'Direnen Filistin' fotoğraf sergisine katıldı.

Programa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi oarti temsilcileri sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kudüs'ün yalnızca İslam coğrafyasının değil tüm insanlığın meselesi olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Tıpkı Doğu Türkistan'da olduğu gibi, tıpkı diğer coğrafyalarda olduğu gibi Türk milleti var olduğu ilk günden bu yana hep mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Doğu Türkistan'da yaşanan zulmün gözler önüne serildiği bir sergiye de ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Basın mensupları yapılan zulümleri fotoğraflarken hayatlarını ortaya koyuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özgür basın; toplumun gözü, kulağı ve aynı zamanda vicdanıdır. Katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tüm Nazilli halkını sergiye davet eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise "Acıları tarif etmek, tanımlamak, Filistin'in haksız işgal edilen topraklarına direnen halka karşı millet olarak yürekten destek vermekteyiz. Zulme sonuna kadar isyan etmekte, acılarını yürekten paylaşmaktayız. Bugün bu organizasyon ile sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımız acıların tarifini yüreklerinde bulacaklardır. Kıymetli Nazillili vatandaşlarımızı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu serginin hazırlanmasında ve bu zulmün dünyaya duyurulmasında emeği geçen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Orada hayatının kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Özcan, 'Direnen Filistin' sergisine katıldı
Başkan Özcan, 'Direnen Filistin' sergisine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Burak Özçivit Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Yılmaz Emre Kocadağ Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Özcan, "Direnen Filistin" sergisine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:23:00. #1.15#

title