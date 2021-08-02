Başkan Özcan'dan Nazilli'ye önemli çağrı
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Başkan Özcan'dan Nazilli'ye önemli çağrı

Başkan Özcan'dan Nazilli'ye önemli çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozdoğan'ın Başalan ve Kavaklıdere Mahallelerinde çıkan yangına müdahale çalışmalarına destek vermek için ekibi ile birlikte bölgeye giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm vatandaşlara olası yeni yangınlar için 'teyakkuzda olun' çağrısında bulundu.

Bozdoğan'ın Başalan ve Kavaklıdere Mahallelerinde çıkan yangına müdahale çalışmalarına destek vermek için ekibi ile birlikte bölgeye giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm vatandaşlara olası yeni yangınlar için 'teyakkuzda olun' çağrısında bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Bozdoğan'ın Başalan ve Kavaklıdere Mahallelerinde çıkan yangınlara müdahale etmek için ekibi ile birlikte bölgeye gitti.

Tüm Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığına dikkat çeken Başkan Özcan, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, ülke genelinde çıkan yangınların söndürülmesi için müdahale eden ekipler ile bölge halkına teşekkür etti.

Saha desteği vermek için Nazilli'den Bozdoğan'a geniş bir ekiple geldiklerini belirten Başkan Özcan; "Başalan'da çıkan yangın bir kolda söndürüldü ancak bir kolda halen devam ediyor. Bu noktada iletişim içerisinde bulunduğumuz makamlardan gelen talepler ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara katılan Nazilli Belediye personelimize, çalışma arkadaşlarıma, gönüllü arkadaşlarıma, Kızılay'a, AFAD ve Telsizciler Derneği'ndeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir ekiple, şuan teknik ve saha desteği vermek üzere yola çıktık. Vatandaşlarımızdan; kuraklık, iklim değişikliği, ısınma ve ihmal ile özellikle kasten çıkabilecek yangınlara karşı çok dikkatli olmaya ve teyakkuzda olmaya davet ediyoruz. Bu çok hassas bir konu. Çıkabilecek her türlü yangına ivedilikle müdahale edilebilmesi açısından makamlara bilgi verilmesini ve müdahalelerin hep birlikte el birliği ile yapılabilmesinin temini açısından gerekli hassasiyetin gösterilmesini Nazilli halkından önemle rica ediyorum. Buharkent'te vatandaşlarımız büyük bir başarı gösterdiler. Oradaki vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Memleketimizin tamamına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunu yapan kişileri şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Allah hepimizi korusun. Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri her zaman aşmıştır ve aşacaktır" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Özcan'dan Nazilli'ye önemli çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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