Başkan Özcan'dan gazilere vefa

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi ekipleri Gaziler Mezarlığı'nda, düzenleme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığındaki kabirlerinde düzenleme çalışmaları yapılmasının talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada kabirlerin etraflarına kalıplar çakılarak betonlamaya hazır hale getirildi.

Nazilli'de yaşamlarını yitiren gazilerin hatıralarını yüceltmek için Eğriboyun Mezarlığında bulunan Gaziler Mezarlığında çalışmaların başlatılması talimatını veren Özcan, "Bu topraklarda, bu gün özgürce yaşamamızı sağlayan, kanlarını canlarını bu vatan için feda eden tüm şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Onların aziz hatıralarını korumak ve yaşatmak için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Daha önce Ağustos ayındaki Meclis toplantısında, meclis üyelerimiz ile birlikte gazilerimiz ve eşleri için yeni mezar alanı tahsisinin kararını almıştık. Mezarlık içinde ek olarak tahsis edilmiş olan yeni bölüme defnedilen merhum gazilerimizin kabirlerinin yapılması için başlattığımız çalışma ile gazilerimize son görevimizi yerine getirmenin manevi huzurunu yaşıyoruz" dedi. - AYDIN