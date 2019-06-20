Başkan Özcan'dan çocuklara bisikletli karne hediyesi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan 6 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mahalle muhtarları tarafından belirlenen ilk ve ortaokul öğrencilerini evlerinde tek tek ziyaret ederek bisiklet hediye etti.

Dallıca, Yıldıztepe, Beğerli, Hasköy, Hamidiye ve Yeşil Mahalle'ye giden Başkan Özcan'a Başkan Yardımcısı Şahsettin Polat, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural ve parti yönetiminden Durmuş Topal eşlik etti.

İlk ve ortaokul öğrencileri Şükran Tellioğlu, Umutcan Demir, Gülay Kunt, Muhammet Sefra Başaran, Umut Arı ve Ahmet Atay'a bisikletlerini hediye edip karnelerini inceleyen Başkan Özcan, "Evlatlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Kendilerini, onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene derslerini daha çok çalışıp daha başarılı olacaklar çocuklarımıza inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA