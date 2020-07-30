Başkan Özcan'dan bayram mesajı: "İlçe genelinde tüm tedbirler alındı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Özcan'dan bayram mesajı: "İlçe genelinde tüm tedbirler alındı"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Covid-19 pandemisi kapsamında ilçe genelinde tüm tedbirlerin alındığı belirtti.

Başkan Özcan'dan bayram mesajı:
30.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:20

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Covid-19 pandemisi kapsamında ilçe genelinde tüm tedbirlerin alındığı belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin tamamında Covid-19 önlemlerinin alındığına dikkat çekerek Türk ve İslam Dünyasının bayramını kutladı. Başkan Özcan mesajında; "Sevgi, dayanışma ve kaynaşmanın en güzel şekilde idrak edildiği bayramlar, kimsesizlere sahip çıkılması ve insanlar arasındaki dargınlığın yerini sevgi ve muhabbetin alması açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Birliğimize, bütünlüğümüze ve kardeşlik hukukumuza kastedenlere en iyi cevabı bayramda birbirimizi severek, barışarak ve kucaklaşarak vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Tedbirler alındı"

Kurban Bayramı öncesi Nazilli'nin tüm mahallelerinde Covid-19 önlemlerinin alındığına dikkat çeken Başkan Özcan, "Mezarlıklarımızda ve kurban kesim alanlarımızda gerekli çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızın modern ve sağlıklı koşullarda kurbanlarını kesmeleri için mezbaha tesisimiz bayram boyunca açık olacak. Tüm vatandaşlarımızın bayram süresince pandemi kurallarına riayet etmesi büyük önem taşıyor. Tüm Nazillili hemşerilerimin, Türk ve İslam Dünyası'nın Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Güncel
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Güncel
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Magazin
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tuma Çelik Ziya Selçuk Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Linet Hazal Kaya Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Beşiktaş Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Başkan Özcan'dan bayram mesajı: "İlçe genelinde tüm tedbirler alındı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 19:50:58. #1.14#
title