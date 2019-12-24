Başkan Özcan'dan Başkan Şahin'e ziyaret

24.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:58

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.



Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Özcan'a teşekkür etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Belediye Başkanı Şahin'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.



Meslektaşı Özcan'a Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Şahin, Özcan'a çeşitli hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA