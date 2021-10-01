Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye - Haberler
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Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Beğerli Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki Elif Nine'nin evine giden yolu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü hediyesi olarak yeniletti.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Beğerli Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki Elif Nine'nin evine giden yolu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü hediyesi olarak yeniletti.

Nazilli Belediyesi, Beğerli Mahallesi'nde 104 yaşındaki Elif Dedeoğlu'nun evine giden yolda parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalara bizzat destek veren Mahalle Muhtarı Celalettin Şanlı, "Yolumuzun uzunluğu 600 metre ve genişliği 3 metredir. Toplam bin 800 metrekare alana döşeme yapıyoruz. İleriki yıllarda bu çalışmalarımız daha da artacak. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu alan yağmurlu havalarda kullanımı zor olan bir yolumuzdu. Öncelik vermemizin sebebi de 104 yaşında Elif ninemiz burada yaşıyor. 65 yaşındaki kızı her gün Elif ninemize bakmaya geliyor. Başkanımızdan rica ettik. Hemen yaptırarak Yaşlılar gününde bu hizmeti de 104 yaşındaki Elif Ninemize hediye ettik" diye konuştu.

Uzun yaşam şehri Nazilli'nin asırlık çınarlarına her zaman öncelik vermeye devam edeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Elif Ninemizin nezdinde tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye

Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye

Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye

Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye

Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye

Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye

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Haber: Başkan Özcan'dan Asırlık Elif Nine'ye unutulmayacak hediye - Haberler
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