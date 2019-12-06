Başkan Özcan'dan Ankara'da verimli görüşme

06.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:22

Yerel yönetimler yasa tasarısı ve belediye yatırımlarına ilişkin bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, verimli görüşmeler yaptı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Ankara'da ziyaretlerine devam ediyor. Yerel yönetimler yasa tasarısı ve belediye yatırımlarına ilişkin olarak, beraberinde Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınas ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İller Bankası Pay Dağıtım ve Bilgilendirme Müdürü İlhan Aras, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Turan Konak ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.



Ankara'da yaptıkları tüm ziyaretlerin olumlu geçtiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yerel Yönetimler Yasa Taslağı hakkında konunun ilk muhatabı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile fikir alışverişinde bulunduk. Masaya yatırdıkları yasa değişikliklerine ilişkin doğrudan görüşlerimizi beyan ettik. Bu verimli görüşme için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı



Başkan Özcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yaptığı görüşmede Yerel Yönetimler Yasa Taslağı hakkında fikir alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'de devam eden "yerel yönetimler yasa taslağı" üzerindeki çalışmalarda sona gelindiği haberini Başkan Özcan'a, veren Özhaseki, Büyükşehirlerde 'Merkez İlçe' ile 'Taşra İlçe' tanımlamalarıyla soruna çare olacaklarını söyledi. Özhaseki, tek merkezden yönetilmesi gereken hizmetlerin büyükşehrin kontrolünde olması gerektiğini, mezarlık ve otogar başta olmak üzere 5-6 hizmet kolunun ilçe belediyelerinin kontrolüne verilmesi gerektiğini de dile getirdi. Belediyelerin kamu alacaklarını mahsuplaşması gibi birçok konuda yaşanan çıkmazın sona erdirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Mehmet Özhaseki ; "Yasa tasarısı tüm bakanlıkların görüşü alınarak yürütülüyor. Burada amacımız İlçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında yaşanan karmaşayı önleyerek vatandaşa hızlı ve kalıcı hizmet götürülmesini sağlamak. Bu tasarı ile yine İlçe belediyelerini ekonomik olarak rahatlatacak adımlar atılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak son görüşmelerinin ardından yasa tasarısı son şeklini alarak meclise sunulacak " dedi.



Başkan Özcan ayrıca makamlarında ziyaret ettikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Turan Konak ve İller Bankası Pay Dağıtım ve Bilgilendirme Müdürü İlhan Aras'a Misafirperverliklerinden ve Nazilli ile ilgili yatırım projelerine ilişkin desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA