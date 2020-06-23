Başkan Özcan'dan Alıcık'a sürpriz
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Başkan Özcan'dan Alıcık'a sürpriz

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, önceki dönem belediye başkanı MHP aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'a doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Özcan'dan Alıcık'a sürpriz
23.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:41

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, önceki dönem belediye başkanı MHP aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'a doğum günü sürprizi yaptı. Alıcık'ı çalışma ofisinde ziyaret eden Özcan, Alıcık'a köstekli saat hediye etti.

Nazilli'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin bir önceki dönem belediye başkanı MHP'li Haluk Alıcık'a sürpriz yaptı. Aldığı pasta ile Alıcık'ın çalışma ofisini ziyaret eden Özcan, Alıcık'ın doğum gününü kutladı. MHP'de Nazilli İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve sonrasında İYİ Parti'ye geçerek belediye başkanı seçilen Başkan Özcan, Alıcık'a köstekli saat hediye etti.

53 yaşına giren Alıcık'a yaptığı sürpriz ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Şehrimize hizmet etmiş Belediye Başkanlarımızı ziyaret programı kapsamında önceki dönem belediye başkanımız Haluk Alıcık 'ı ofisinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladık. Nice güzel yaşlara. Kendisine ve ailesine mutlu yarınlar, iyi ve sağlıklı günler diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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