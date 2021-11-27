Başkan Özcan'dan afet bölgelerine anında müdahale

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sonrası tüm ekiplere acil müdahale talimatı vererek Ketenova ve Bağcıllı Mahallelerindeki afet bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Nazilli'de dün akşam saatlerinde aniden etkili olan sağanak yağış Bağcıllı ve Ketenova Mahallelerinde afete neden oldu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, selin ardından maddi ve manevi hasarın meydana geldiği bölgelerde ekibi ile birlikte incelemelerde bulunarak acil müdahale talimatı verdi. Etkili yağışların ardından bölgeye ulaşan Nazilli Belediyesi ekipleri; yol, konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarı gidermek için çalışmalara başladı.

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özcan, "Yoğun yağışlar nedeniyle Ketenova ve Bağcıllı Mahallelerimiz başta olmak üzere birçok noktada tahribat meydana geldi. Kapanan yollarımıza Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz iş makinaları ile müdahalede bulunuyor. Eş zamanlı olarak hem Ketenova hem de Bağcıllı Mahallelerimizde etkin bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her zaman olduğu gibi zor günlerde hemşehrilerimizin yanındayız. Oluşan hasarı en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Nazilli Belediyesi olarak tüm ekibimizle birlikte bölgedeyiz" dedi. - AYDIN